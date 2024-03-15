В Рязанском музыкальном театре начали работу над мюзиклом «Дубровский»

Постановочной команде и артистам театра предстоит упорная работа над мюзиклом на протяжении нескольких месяцев, премьера запланирована на даты празднования 225-летия со дня рождения великого писателя в начале июня.
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