В Архангельске открылась выставка "Археологические находки Антониево-Сийского монастыря"

Монастырь был основан в далеком 1520 году преподобным Антонием.В Архангельских Гостиных дворах открылась выставка под названием "Археологические находки Антониево-Сийского монастыря", где представлены уникальные артефакты, включая монашеское облачение, найденное в захоронении XVI века.