«Повышенное давление, лишний вес»: невролог Мартынов пояснил, что делает людей склонными к инсульту Врач-невролог Владимир Мартынов: для профилактики инсульта нужно иметь привычку проверять давление и по необходимости принимать понижающие его препараты.
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