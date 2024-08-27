«Повышенное давление, лишний вес»: невролог Мартынов пояснил, что делает людей склонными к инсульту Врач-невролог Владимир Мартынов: для профилактики инсульта нужно иметь привычку проверять давление и по необходимости принимать понижающие его препараты.