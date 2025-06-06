Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 699 подписчиков

ЛГБТ-сообщество Киева заявило о запугивании терактом со стороны властей

Украинское ЛГБТ-сообщество «Киевпрайд» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) выпустило обращение и обвинило полицию Украины в запугивании из-за пересечения ЛГБТ-фестиваля с мероприятием по случаю празднования христианами Троицкой родительской субботы и Троицы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх