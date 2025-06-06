ЛГБТ-сообщество Киева заявило о запугивании терактом со стороны властей

Украинское ЛГБТ-сообщество «Киевпрайд» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) выпустило обращение и обвинило полицию Украины в запугивании из-за пересечения ЛГБТ-фестиваля с мероприятием по случаю празднования христианами Троицкой родительской субботы и Троицы.