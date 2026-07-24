Трамп угрожает покрывать ущерб за счёт замороженных средств Ирана Конфликт на Ближнем Востоке далек от завершения, что откровенно бесит президента США Дональда Трампа.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Трамп угрожает покрывать ущерб за счёт замороженных средств Ирана Конфликт на Ближнем Востоке далек от завершения, что откровенно бесит президента США Дональда Трампа.
Свежие комментарии