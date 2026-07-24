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Трамп угрожает покрывать ущерб за счёт замороженных средств Ирана

Трамп угрожает покрывать ущерб за счёт замороженных средств Ирана Конфликт на Ближнем Востоке далек от завершения, что откровенно бесит президента США Дональда Трампа.

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