Хакнем Школа Анастасия Шумилова Источник: vk.com/annegien События в школе № 8 города Ишима стали предметом ожесточенных дебатов в социальных сетях.
Личная жизнь учителей: где граница?
Комментарии
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Homo Sapiens
да, ханжество рулит, увы...
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11 час.
Владимир Андрианов
Надеюсь, девушка не сильно пострадала от увольнения в финансовом плане. А вот злопыхателям хочу сказать, что осуждать человека, это последнее дело. Дайте учителю достойную зарплату и он денно и нощно будет думать о своей работе и о детях, которых ей доверили. Или кто-то считает что 15 тыс. это вообще зарплата? Эта милостыня! Была бы у нее зарплата тысяч сто, она бы дорожила своим рабочим местом и не выставляла свои прелести на показ. А на такую "зарплату" как прожить, да еще и ребенка поднимать. У депутата, наверное, завтрак дороже стоит. Молодец девушка, крутится, как может и плевать она хотела на мнение обывателя. Учите сами своих чад за пятнадцать тысяч в месяц
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11 час.
Ольга Кожемякина
Не сомневаюсь в Вашем выборе учителей для своих внуков: зачем им, согласно Вашим хотелкам, знания, обучение наукам, развитие, порядочность, патриотизм? Подиум, стрептиз, кривляние на сценах, роль моделек и т.д. предел Ваших мечтаний для своего потомства. Ну, что с примитива взять?!
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2 час.
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