Личная жизнь учителей: где граница?

Владимир Андрианов

Надеюсь, девушка не сильно пострадала от увольнения в финансовом плане. А вот злопыхателям хочу сказать, что осуждать человека, это последнее дело. Дайте учителю достойную зарплату и он денно и нощно будет думать о своей работе и о детях, которых ей доверили. Или кто-то считает что 15 тыс. это вообще зарплата? Эта милостыня! Была бы у нее зарплата тысяч сто, она бы дорожила своим рабочим местом и не выставляла свои прелести на показ. А на такую "зарплату" как прожить, да еще и ребенка поднимать. У депутата, наверное, завтрак дороже стоит. Молодец девушка, крутится, как может и плевать она хотела на мнение обывателя. Учите сами своих чад за пятнадцать тысяч в месяц