На Камчатке задержали пособника украинских спецслужб. По данным ФСБ, местный житель по собственной инициативе связался с агентами СБУ и планировал отправить им сведения о расположении российских воинских частей.
Житель Камчатки задержан за пособничество СБУ
Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Шо хохлы и до камчатки добрались?
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15 час.
Зоя Копань
А кто бы сомневался, они там где хорошие зарплаты! А может и наш какой нибудь обиженный на всю жизнь, прибитый кирпичем!
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14 час.
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