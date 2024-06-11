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Житель Камчатки задержан за пособничество СБУ

Житель Камчатки задержан за пособничество СБУ

На Камчатке задержали пособника украинских спецслужб. По данным ФСБ, местный житель по собственной инициативе связался с агентами СБУ и планировал отправить им сведения о расположении российских воинских частей.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Шо хохлы и до камчатки добрались?
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15 час.
Зоя Копань
А кто бы сомневался, они там где хорошие зарплаты! А может и наш какой нибудь обиженный на всю жизнь, прибитый кирпичем!
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14 час.

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