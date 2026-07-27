Володин: Госдума приняла порядка 70 законов по интеграции новых регионов

Государственная дума РФ приняла несколько десятков законов, направленных на интеграцию новых регионов страны — Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской области, Луганской народной республики (ЛНР) и Херсонской области.
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