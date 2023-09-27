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Русская весна

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Военный эксперт рассказал о «мясных штурмах» ВСУ на донецком направлении

Военный эксперт рассказал о «мясных штурмах» ВСУ на донецком направлении

Украинские силовики на Донецком направлении бросают на «мясные штурмы» неподготовленных бойцов из восточной и центральной частей страны, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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