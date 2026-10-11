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Аргументы недели

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Секретарь Совбеза Ирана :У США есть очень ценные объекты в ОАЭ

Секретарь Совбеза Ирана :У США есть очень ценные объекты в ОАЭ

Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи: Если война возобновится, многие кабели, центры обработки данных, объекты, связанные с искусственным интеллектом, и другие объекты в регионе будут уничтожены.

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