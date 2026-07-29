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Компания Ахметова приобрела долю в терминале Eurobridge Intermodal

Компания Ахметова приобрела долю в терминале Eurobridge Intermodal

Компания «Левада Карго», входящая в транспортную группу «Лемтранс» (SCM Рината Ахметова), стала миноритарным акционером интермодального хаба Eurobridge Intermodal Terminal, который обеспечивает железнодорожное сообщение Украины с Венгрией, Словакией и Румынией.

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