Компания Ахметова приобрела долю в терминале Eurobridge Intermodal

Компания «Левада Карго», входящая в транспортную группу «Лемтранс» (SCM Рината Ахметова), стала миноритарным акционером интермодального хаба Eurobridge Intermodal Terminal, который обеспечивает железнодорожное сообщение Украины с Венгрией, Словакией и Румынией.
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