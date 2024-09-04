Александра Лазорик: «Покажем людей совершенно разных профессий»

Главный редактор документального фильма «Петербург! Жизнь в городе…» - о создании кинокартины В мае этого года в Государственном Эрмитаже проходил XVIII международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур», и организаторы поделились со мной идеей создания фильма о жителях Петербурга.