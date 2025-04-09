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На грани бунта: мигранты-маршрутчики Подмосковья не хотят устанавливать терминалы и угрожают забастовкой. Когда усмирят пыл иноземцев?

На грани бунта: мигранты-маршрутчики Подмосковья не хотят устанавливать терминалы и угрожают забастовкой. Когда усмирят пыл иноземцев?

Yur-gazeta.Ru Жители России выражают крайнее удивление сложившейся ситуацией в Московской области.

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Комментарии
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Алекс Сэм
!
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4 час.
Алекс Сэм
!
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4 час.
С
Сергей
Саботаж мигрантов даёт хороший повод выдворения их из страны.
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1 час.
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