Царьград Сырскому теперь не до сна. На фронт едет один из лучших русских генералов. И отнюдь не для галочки Фото: Альгис Микульскис.
Генерал Попов едет на СВО, возглавит штурмовой отряд. Оказывается, Аксенов просил Путина
Комментарии
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ВК
Вад Кук
Не жирно ли будет генерала боевого во главе штурмовиков ставить
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7 час.
Алла Зотова
Генерал должен занять свое место в армии, не просто командиром . Кто старается извести генерала? Кто ему так мстит? Об этомвидимо мы не узнаем,а жаль! За полтора года можно было бы доложить Путину о такой несправедливости! Ивану Попову удачи и здоровья! Спасибо всем людям , кто ему помогал и болел за него. А его мучителям пусть прилетит бумеранг!
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6 час.
Анатолий Зотов
А заказчик-то кто? Если он есть.
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2 час.
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