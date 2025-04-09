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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Генерал Попов едет на СВО, возглавит штурмовой отряд. Оказывается, Аксенов просил Путина

Генерал Попов едет на СВО, возглавит штурмовой отряд. Оказывается, Аксенов просил Путина

Царьград Сырскому теперь не до сна. На фронт едет один из лучших русских генералов. И отнюдь не для галочки Фото: Альгис Микульскис.

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
Не жирно ли будет генерала боевого во главе штурмовиков ставить
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7 час.
Алла Зотова
Генерал должен занять свое место в армии, не просто командиром . Кто старается извести генерала? Кто ему так мстит? Об этомвидимо мы не узнаем,а жаль!  За полтора года  можно было бы доложить Путину о такой несправедливости!  Ивану Попову удачи и здоровья! Спасибо всем людям , кто ему помогал и болел за него. А его мучителям пусть прилетит бумеранг!
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6 час.
Анатолий Зотов
А заказчик-то кто? Если он есть.
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2 час.
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