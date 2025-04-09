Генерал Попов едет на СВО, возглавит штурмовой отряд. Оказывается, Аксенов просил Путина

Алла Зотова

Генерал должен занять свое место в армии, не просто командиром . Кто старается извести генерала? Кто ему так мстит? Об этомвидимо мы не узнаем,а жаль! За полтора года можно было бы доложить Путину о такой несправедливости! Ивану Попову удачи и здоровья! Спасибо всем людям , кто ему помогал и болел за него. А его мучителям пусть прилетит бумеранг!