Работа в американском "подбрюшье". Куба опять разворачивается к Москве

Российская Федерация отправила Кубе в наступившем году первую партию нефти. 2 дня назад 921 прочитал Кубе — русская нефть Несомненно, эта поставка даст возможность Острову Свободы облегчить бремя весьма глубокого кризиса, который тянется там ещё со времён распада Советского Союза.
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