Работа в американском "подбрюшье". Куба опять разворачивается к Москве

Добрый Мир
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Добрый Мир

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Комментарии
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Александр Забобонин
Обязательно надо помогать! В 60-х годах мы все были за Кубу и и её народ!
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13 час.

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