Сэм Альтман: OpenAI перешла на «неправильную сторону истории» в отношении откр...

Сэм Альтман: OpenAI перешла на «неправильную сторону истории» в отношении открытых проектовВыпустив накануне несколько новых продуктов, инженеры и руководство OpenAI, в том числе гендиректор Сэм Альтман (Sam Altman), ответили на несколько вопросов на платформе Reddit.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)