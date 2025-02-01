Сэм Альтман: OpenAI перешла на «неправильную сторону истории» в отношении откр...

Сэм Альтман: OpenAI перешла на «неправильную сторону истории» в отношении открытых проектовВыпустив накануне несколько новых продуктов, инженеры и руководство OpenAI, в том числе гендиректор Сэм Альтман (Sam Altman), ответили на несколько вопросов на платформе Reddit.