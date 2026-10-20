Отдых необходим детям для восстановления сил и устойчивой успеваемости Родителям школьников необходимо избегать перегрузки детей учебными занятиями во время каникул и организовать для них отдых без использования гаджетов, заявила РИА Новости Галина Плинюс, заместитель директора по воспитательной работе Российской гимназии при Государственном Русском музее и эксперт Минпросвещения России.
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