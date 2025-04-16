Львова-Белова: ни один российский ребенок в 2024 году не был усыновлен за рубеж

Она отметила, что этот показать необходимо удержать Ни один российский ребенок в 2024 году не был усыновлен семьями из-за рубежа, данный показатель нужно удержать, сообщила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.