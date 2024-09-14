Путин угрожает Британии

Роман Романов А ты это..., сам бабахни... И все поймешь тогда, может быть, а не поймешь, да и х... с ним.😉🤣🤣🤣

С Серега Этот человек пишет по сути!Ты-бабахни!А чем можешь,только-нажравшись гороха!!ДУРАЧОК,если пишешь такой БРЕД!!