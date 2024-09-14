«Путин угрожает Британии войной» — сегодня жители Туманного Альбиона, включив утром телевизоры, услышали именно эту новость — и именно в такой подаче.
Путин угрожает Британии
Комментарии
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Роман Романов
А ты это..., сам бабахни... И все поймешь тогда, может быть, а не поймешь, да и х... с ним.😉🤣🤣🤣
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1 час.
С
Серега
Этот человек пишет по сути!Ты-бабахни!А чем можешь,только-нажравшись гороха!!ДУРАЧОК,если пишешь такой БРЕД!!
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1 час.
Роман Романов
Ну чем можешь тем и бабахни, сидя то на диванчике. А драчек твой папанька, раз такого как ты сделал.😉
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1 час.
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