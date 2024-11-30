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Царьград

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Есть где спрятаться: В Краснодаре на случай ЧС оборудовано 191 бомбоубежище

Есть где спрятаться: В Краснодаре на случай ЧС оборудовано 191 бомбоубежище

Жителям краевой столице рассказали о том, куда надо бежать на случай ракетной или ядерной опасности. Выжить смогут не все.

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