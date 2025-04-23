Участник популярного шоу попросил слизать шоколад с его шорт

Телезвезда и участник популярного реалити-шоу Celebrity Big Brother («Большой брат: Знаменитости») Крис Хьюз попросил участницу шоу и певицу Джоджо Сиву слизать шоколад с его шорт, что разозлило телезрителей.
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