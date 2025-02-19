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Царьград

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Медведев: Трамп требует отчёта у Зеленского за помощь США и реальные действия

Медведев: Трамп требует отчёта у Зеленского за помощь США и реальные действия

Дмитрий Медведев сообщил, что Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в начале конфликта, потребовал отчёта за использованные средства и признания текущих реалий.

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