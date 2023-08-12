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Майлз Тернер: «Индиана» стала лучше в межсезонье»

Центровой «Пэйсерс» Майлз Тернер заявил о том, что доволен тем, как команда провела межсезонье. «Индиана» стала лучше в межсезонье.

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