Летчик-космонавт Антон Шкаплеров прокомментировал инициативу замены ЕГЭ традиционными экзаменами

Инициатива депутатов Госдумы о замене единого государственного экзамена (ЕГЭ) на государственные экзамены должна быть проанализирована с учетом накопленного опыта, детального изучения возможных альтернативных вариантов и рекомендаций психологов.
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