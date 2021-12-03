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Девушка-подросток пострадала в ДТП с маршруткой в Челябинске

Пассажирка маршрутного такси пострадала в столкновении микроавтобуса и иномарки в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла в четверг, 2 декабря, в 15:47 часов напротив дома №22/5 по улице Чичерина.

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