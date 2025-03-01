На Западе заявили о тщеславии Зеленского после перепалки с Трампом

Spectator: Зеленский поставил тщеславие и гордость выше интересов Украины Украинский лидер Владимир Зеленский, устроив перепалку с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, поставил свое тщеславие и гордость выше интересов Украины.
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