Долг экс-гендиректора «ДСК» Красносельских на 12,3 млрд выставили на торги

Сумма долга бывшего гендиректора ОАО «ДСК» Николая Красносельских составляет 12,3 млрд рублей. Цена лота снизится поэтапно с 6 октября 2026 года, заявки принимаются до 18 ноября.
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