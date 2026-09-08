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Ивановские новости

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Долг экс-гендиректора «ДСК» Красносельских на 12,3 млрд выставили на торги

Долг экс-гендиректора «ДСК» Красносельских на 12,3 млрд выставили на торги

Сумма долга бывшего гендиректора ОАО «ДСК» Николая Красносельских составляет 12,3 млрд рублей. Цена лота снизится поэтапно с 6 октября 2026 года, заявки принимаются до 18 ноября.

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