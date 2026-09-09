It's none of our business: the EU court rejected Hungary's lawsuit on the use of income from Russian assets

The Court of Justice of the European Union rejected Hungary's lawsuit against the decision to send proceeds from frozen Russian assets to military assistance to Ukraine.
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