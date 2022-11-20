Новые Известия

1 291 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    А чего тут удивляться, если система лоббизма в США, это узаконенная форма подкупа полтиков. То есть, коррупции нет, т...В США Конгресс на...
  • Россиянин
    На зону. Пусть там блохерствуют.Силовики нагрянул...
  • Людмила
    запад привык подчиняться только своим законам, им надо пить, дебоширит, бузить, а в Катаре не прокатит, вот и приуныл...Президент ФИФА Ин...

В Госдуме хотят наказать людей, заперших собак в машинах на юге Москвы

В Госдуме хотят наказать людей, заперших собак в машинах на юге Москвы

«Это 100% деяние, подпадающее под определение жестокого обращения с животными. У нас сегодня жестоким обращением с животными трактуется не только, скажем, расчленение и убийство, но и если животных морят голодом, оставляют на холоде и так далее.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх