В Госдуме хотят наказать людей, заперших собак в машинах на юге Москвы

«Это 100% деяние, подпадающее под определение жестокого обращения с животными. У нас сегодня жестоким обращением с животными трактуется не только, скажем, расчленение и убийство, но и если животных морят голодом, оставляют на холоде и так далее.
«Это 100% деяние, подпадающее под определение жестокого обращения с животными. У нас сегодня жестоким обращением с животными трактуется не только, скажем, расчленение и убийство, но и если животных морят голодом, оставляют на холоде и так далее.
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