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Пругова из «Агидели» показала новый шлем с изображением черепашек-ниндзя

Пругова из «Агидели» показала новый шлем с изображением черепашек-ниндзя

«У Анны Пруговой из «Агидели» новый шлем  10 черепашек-ниндзя из 10  » – рассказала об обновке вратаря уфимской команды пресс-служба Женской хоккейной лиги.

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