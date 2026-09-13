Крис Райт: США могут поставлять Ирану ядерное топливо

Если Иран откажется от обогащения урана, США готовы поставлять ему ядерное топливо. Об этом глава министерства энергетики Соединенных Штатов Крис Райт заявил агентству Bloomberg.
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