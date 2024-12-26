«С жиру бесятся на официальном уровне»: почему многомиллионное ледовое шоу Татьяны Навки вызвало такую бурную реакцию в сети

ИН

Ирина Некрасова

Страна поделена надвое - в одной веселятся и празднуют, шикуют и бесятся с жиру богатые моральные уроды, не ведающие ни стыда, ни совести, ни понятий о чести, зато имеющие немерено бабла, а в другой идет кровавая борьба с врагом, гибнут и калечатся молодые парни, гражанское население - стариков и детей - расстреливает враг, рушатся жилые дома, мошенники беспредельничают, налоги растут, ЖКУ становятся непосильным бременем, пенсионеры выживают, а не живут, мигранты издеваются над коренным населением и хозяйничают, как у себя дома, суды и полиция куплены "дядей Туралом"... Проблем в этой "другой России" не счесть, решать их Дума не торопится, потому что она из "первой половины" страны... Что ждет всех нас впереди? Неужели надежда только на наших солдат, когда они вернутся домой?! Им вновь сражаться за "счастье своих детей"?! Какими методами им вести эту новую борьбу с баблоимущими вонючими клопами "первой половины"?! Горько и больно от всего происходящего...