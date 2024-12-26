Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«С жиру бесятся на официальном уровне»: почему многомиллионное ледовое шоу Татьяны Навки вызвало такую бурную реакцию в сети

«С жиру бесятся на официальном уровне»: почему многомиллионное ледовое шоу Татьяны Навки вызвало такую бурную реакцию в сети

Интересная жизнь с Vera Star Честно говоря, глядя на то, что происходит, искренне не понимаешь, как вообще такое возможно.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Страна поделена надвое - в одной веселятся и празднуют, шикуют и бесятся с жиру богатые моральные уроды, не ведающие ни стыда, ни совести, ни понятий о чести, зато имеющие немерено бабла, а в другой идет кровавая борьба с врагом, гибнут и калечатся молодые парни, гражанское население - стариков и детей -  расстреливает враг, рушатся жилые дома, мошенники беспредельничают, налоги растут, ЖКУ становятся непосильным бременем, пенсионеры выживают, а не живут, мигранты издеваются над коренным населением и хозяйничают, как у себя дома, суды и полиция  куплены &quot;дядей Туралом&quot;... Проблем в этой &quot;другой России&quot; не счесть, решать их Дума не торопится, потому что она из &quot;первой половины&quot; страны... Что ждет всех нас впереди? Неужели надежда только на наших солдат, когда они вернутся домой?! Им вновь сражаться за &quot;счастье своих детей&quot;?! Какими методами им вести эту новую борьбу с баблоимущими вонючими клопами &quot;первой половины&quot;?! Горько и больно от всего происходящего...
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