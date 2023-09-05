Эту девушку я сфотографировала в московском метро. Когда она увидела, что я ее фотографирую, то посмотрела на меня дерзко и вызывающе.
Зачем скрывать лицо? Вопросы к мусульманкам в никабе
Комментарии
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Elena M
Под никабами действительно могут прятаться террористы. По глазам отличить женщину и мужчину затруднительно. Пусть носят платки и балахоны, но закрывать лица надо запретить. Я бы и балахоны запретила, выглядит это ужасно, особенно если всё чёрное - на ворон похоже. Да и пояс со взрывчаткой под таким можно спрятать. Я на улицах Москвы иногда вижу девушек в платках, в свободных брюках или длинных юбках и в свободных блузах с длинными рукавами. И материал одежды светлых оттенков, иногда с неброским рисунком. Прекрасный вариант, если религия (ДЕЙСТВИТЕЛЬНО) требует всё тело прикрывать.
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11 час.
ИБ
Ирина Байкова
Мне кажется, что на период СВО можно забыть о толерантности(прости господи за это непотребное выражение) и перейти к решению более насущных проблем. Длинна юбочек и тряпочек на "морде лица" не самое главное. У на в стране этого недолжно быть.Если не согласен -вокзал -дом. и Нах""""й нам такие "милые сограждане",которых выдворить невозможно.
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7 час.
ВА
Владимир Акулов
Это наглый вызов нам.
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2 час.
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