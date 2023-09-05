Зачем скрывать лицо? Вопросы к мусульманкам в никабе

Elena M

Под никабами действительно могут прятаться террористы. По глазам отличить женщину и мужчину затруднительно. Пусть носят платки и балахоны, но закрывать лица надо запретить. Я бы и балахоны запретила, выглядит это ужасно, особенно если всё чёрное - на ворон похоже. Да и пояс со взрывчаткой под таким можно спрятать. Я на улицах Москвы иногда вижу девушек в платках, в свободных брюках или длинных юбках и в свободных блузах с длинными рукавами. И материал одежды светлых оттенков, иногда с неброским рисунком. Прекрасный вариант, если религия (ДЕЙСТВИТЕЛЬНО) требует всё тело прикрывать.