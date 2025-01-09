Канадец получил в США 40 месяцев тюрьмы за экспорт электроники в РФ

В США гражданин Канады Николай Гольцев приговорен к 40 месяцам тюрьмы за незаконный экспорт электроники, которая якобы использовалась для производства российских ракет и беспилотников, сообщил американский Минюст.
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