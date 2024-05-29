Гасперини хочет сыграть с «Реалом» в Суперкубке Европы: «Это будет самый престижный матч из всех возможных»

«Надеюсь на «Реал». Мы ничего не имеем против «Боруссии», мы с ней несколько лет назад встречались в Лиге Европы, но финал Суперкубка Европы в Варшаве 14 августа с «Реалом» станет самым престижным из всех возможных», – отметил главный тренер «Аталанты».