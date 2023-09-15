К 50-летию военного переворота в Чили. Приключения Аугусто Пиночета на Украине

© commons.wikimedia.org / CC BY 3.0 cl/Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Олег Ясинский 11 сентября 2023 года Чили и мир отмечают 50-летнюю годовщину военного переворота в Чили, оказавшегося, как ни странно, одним из важнейших событий ХХ века Маленькая южноамериканская страна, занимающая 38-е место в мире по территории и где проживают сегодня менее 20 миллионов человек, на протяжении десятилетий оказалась в эпицентре политической борьбы между двумя антагонистическими социальными системами.