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    Кто это предложение услышит?Россия может оста...
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Зампостпреда России при ООН пока не видит перспектив каких-либо переговоров с Украиной

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что гуманитарная контактная группа между Россией и Украиной возможна.

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