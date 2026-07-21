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Артемий Панарин: «У меня окулярная мигрень. Один раз бахнул рюмку водки – отпустило. В «Рейнджерс» сказал доктору: «Давай виски возить на игры, мне капли не помогают – бахнуть надо»

Форвард « Лос-Анджелеса » Артемий Панарин рассказал о своем хроническом заболевании. «У меня была и есть такая история – окулярная мигрень.

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