Как сценарист изменил правила всей Assassin’s Creed?

Может ли одно решение сценариста изменить правила целой франшизы? Это Assassin’s Creed. Серия, которая создавалась на двух столпах: борьба ассасинов и тамплиеров, а также изучение разных мест и времён.
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