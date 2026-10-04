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Как сценарист изменил правила всей Assassin’s Creed?

Как сценарист изменил правила всей Assassin’s Creed?

Может ли одно решение сценариста изменить правила целой франшизы? Это Assassin’s Creed. Серия, которая создавалась на двух столпах: борьба ассасинов и тамплиеров, а также изучение разных мест и времён.

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