Ignio.com Скорпион. Еженедельный эротический гороскоп за 9 - 15 июня

Скорпионам необходимо позаботиться о спокойствии своих соседей. Не исключено, что в ближайшие дни вам захочется оторваться и очень громко засвидетельствовать свою благодарность любимому человеку за его старания по вашему удовлетворению.
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