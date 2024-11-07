Т-90 утащил немецкий Leopard-2 после боя под Курахово (ВИДЕО)

Наш танк Т-90 утащил немецкий Leopard-2 после боя под Курахово. У н. п. Победа на кураховском направлении бойцы 255-го полка подбили вражеский танк Leopard-2A4, после чего танкисты отбуксировали «немца» в тыл.
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