В течение практически всего прошлого года "Точки-У" бандеровцами практически не применялись: типичными были пуски нескольких ракет в течение нескольких дней, максимум недели-двух, с последующим перерывом на несколько месяцев.
Украинские "Точка-У" и армянский след
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Да не клоун он, увы, а самый настоящий подонок. Сколько лет он ошивается на МТ, но ни одного доброго слова не сказал никому, эта падаль упивается своей подлостью.
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8 час.
СК
Сергей Ковалев
в моменте да, подчиняются "правилам" и поставляют. но это же ставит вопрос о перспективе - останутся ли мелкие на карте вообще и, если да, то в каком виде?..
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1 час.
вд
валерий двойнишников
Кошмар полностью соответствует своему нику...
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1 час.
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