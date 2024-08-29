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Украинские "Точка-У" и армянский след

В течение практически всего прошлого года "Точки-У" бандеровцами практически не применялись: типичными были пуски нескольких ракет в течение нескольких дней, максимум недели-двух, с последующим перерывом на несколько месяцев.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Да  не клоун  он, увы, а  самый  настоящий  подонок. Сколько  лет он ошивается  на МТ, но  ни одного  доброго  слова  не сказал  никому, эта падаль упивается  своей  подлостью.
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8 час.
СК
Сергей Ковалев
в моменте да, подчиняются &quot;правилам&quot; и поставляют. но это же ставит вопрос о перспективе - останутся ли мелкие на карте вообще и, если да, то в каком виде?..
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1 час.
вд
валерий двойнишников
Кошмар полностью соответствует своему нику...
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1 час.

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