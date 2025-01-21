Элегантная Гринева и другие звезды на премьере фильма Шабалина «Времена года»

Муж актрисы представил дебютную работу в Кинотеатре «Октябрь». Ирина Гринева с мужем предоставлено Пресс-службойПродюсерский центр ВГИК Дебют с гордостью объявляет о долгожданной премьере художественного фильма «Времена года», которая состоялась 18 января 2025 года в Кинотеатре «Октябрь».
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