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Царьград

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О мобилизации в России в 2026 году ответили в Госдуме

О мобилизации в России в 2026 году ответили в Госдуме

Зеленский заявил, что Россия готовится к мобилизации. В Госдуме прокомментировали.После встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином глава киевского режима Зеленский заявил о якобы подготовке «новых решений по мобилизации в России».

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Комментарии
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LD
Leon D
В переводе с &quot;депутатского&quot; значит &quot;вероятность сохраняется&quot;.
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1 м.