Зеленский заявил, что Россия готовится к мобилизации. В Госдуме прокомментировали.После встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином глава киевского режима Зеленский заявил о якобы подготовке «новых решений по мобилизации в России».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии