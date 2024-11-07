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Риелторы назвали районы Москвы — лидеры по снижению цен на новостройки

Риелторы назвали районы Москвы — лидеры по снижению цен на новостройки

Район Солнцево стал первым по снижению цен на массовое жилье в октябре В октябре первичное жилье массового сегмента заметнее всего подешевело в районе Солнцево В октябре 2024 года Солнцево возглавило рейтинг районов Старой Москвы по темпам снижения средней цены 1 кв.

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