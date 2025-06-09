Почему Путин снова официально не женится? Рассказываю основные версии

Почему Владимир Владимирович после своего памятного и загадочного развода с супругой Людмилой снова не спешит официально связать себя узами брака? Ведь, думаю, желающие связать жизнь с нашим многоуважаемым президентом, четким альфа-самцом, дамы уж точно б нашлись.