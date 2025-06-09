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Позитив для оптимистов

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  • Вячеслав Карюкалов
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  • Алексей
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  • ruslava Митькина
    Считаю не корректным обсуждать данную тему, все равно как заглядывать в замочную скважину. Фу.......Почему Путин снов...

Почему Путин снова официально не женится? Рассказываю основные версии

Почему Путин снова официально не женится? Рассказываю основные версии

Почему Владимир Владимирович после своего памятного и загадочного развода с супругой Людмилой снова не спешит официально связать себя узами брака? Ведь, думаю, желающие связать жизнь с нашим многоуважаемым президентом, четким альфа-самцом, дамы уж точно б нашлись.

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Комментарии
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Модест
Секрет Полишинеля и город Сириус.
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16 час.
НГ
Надежда Гурьева
У него есть семья. Зачем ему женится?
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14 час.
ruslava Митькина
Считаю не корректным обсуждать данную тему, все равно как заглядывать в замочную скважину. Фу.......
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9 час.
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