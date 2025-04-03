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Царьград

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Курган устанавливает новый рекорд температуры: 17,6 °C в апреле 2023 года

Курган устанавливает новый рекорд температуры: 17,6 °C в апреле 2023 года

2 апреля Курган установил новый температурный рекорд. Воздух прогрелся до 17,6 °C, превысив показатель 2009 года.

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