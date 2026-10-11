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IZ: грузинские компании рискуют потерять до 70% доходов из-за политики против РФ

IZ: грузинские компании рискуют потерять до 70% доходов из-за политики против РФ

Грузинские компании рискуют потерять до 70% доходов, если не изменят антироссийскую политику. Об этом заявил лидер партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия, сообщают «Известия» (IZ).

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