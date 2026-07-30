В лицее №1 городского округа Ступино завершается капитальный ремонт

В ступинском лицее №1 подходят к концу отделочные работы в рамках капитального ремонта. Сейчас на третьем этаже началась генеральная уборка, а весь процесс ремонта проходил сверху вниз — от последнего этажа до первого.
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