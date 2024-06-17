Председатель СНТ попался на организации нелегального детского лагеря

В Новосибирской области выявили несанкционированный заезд детей в мини-лагерь на территории СНТ. В понедельник, 17 июня, на оперативном совещании в правительстве региона министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева сообщила о работе по выявлению нелегальных детских лагерей без лицензий.